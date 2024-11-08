Министерство внутренних дел обратилось к участникам дорожного движения, передает Polisia.kz.

В МВД отметили, что с изменением погодных условий возрастает риск дорожно-транспортных происшествий. Поэтому важно соблюдать ПДД и помнить о безопасном поведении на дорогах.

«Скользкие и обледенелые участки, ограниченная видимость, воздействие погодных условий на характеристики автомобиля – все это может стать причиной аварий. Убедитесь в технической исправности автомобиля! Проверьте состояние тормозной системы, щеток, стеклоочистителей, а также уровень жидкости омывателя, так как видимость может резко ухудшаться из-за снега и льда. Используйте зимнюю резину! Она обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и позволяет вашим колесам противостоять скольжению на гололеде. Согласно Техрегламенту в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, неукомплектованных зимними шинами. Соблюдайте дистанцию!», — отметили в МВД РК.

В зимнее время необходимо увеличить расстояние до впереди идущего транспортного средства.

» На скользкой дороге тормозной путь может увеличиваться в несколько раз. Будьте внимательны к другим участникам движения! Пешеходы также нуждаются во внимании и понимании. Помните, что даже малейшая ошибка может иметь серьезные последствия. Скорость – не друг, а враг! Снижайте скорость, учитывая неблагоприятные погодные условия. Быстрая езда может стать причиной потери контроля над автомобилем. Планируйте свой маршрут заранее! Изучите прогноз погоды и выбирайте дороги, также внимательно следите за уведомлениями о закрытии загородных дорог. В случае их ухудшения ограничьте выезд за пределы населенных пунктов. Осторожно с торможением! На скользких дорогах лучше использовать плавные и постепенные торможения. Избегайте резких движений. Соблюдение ПДД – это ваша ответственность и проявление заботы о жизни и здоровье других людей. Берегите себя и удачи на зимних дорогах! – отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова. Копирование возможно только при наличии активной ссылки на сайт Polisia.kz : https://polisia.kz/ru/mvd-obratilos-k-uchastnikam-dorozhnogo-dvizheniya-4/

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.