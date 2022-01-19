Министр Бектанов не проявил командирских качеств — Токаев

Мурат Бектанов
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что освобожденный от должности министра обороны Мурат Бектанов не проявил командирских качеств в период беспорядков в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
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Глава государства в ходе совещания с руководящим составом Министерства обороны подчеркнул, что армия должна быть оплотом независимости Казахстана и стоять на страже интересов государства.
«Во время январских событий Вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», — сказал Президент Токаев.
Напомним, ранее указом Президента Мурат Бектанов был освобожден от должности министра обороны. Новый министром стал Руслан Жаксылыков, занимавший ранее должность заместителя министра внутренних дел — главнокомандующего Национальной гвардией.
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