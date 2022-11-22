Министр финансов призвал сдающих квартиры работать «вбелую»

Заместитель премьер-министра — министр финансов Ерулан Жамаубаев призвал сдающих квартиры казахстанцев работать «вбелую», передает Tengrinews.kz.

Отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства, глава Минфина отметил, что те, кто сдает в аренду жилье и получает доход, и так должны платить налоги.

«Поэтому мы просто призываем и вместе с миграционной полицией работаем, чтобы, во-первых, люди работали «вбелую», чтобы люди не скрывали свои доходы, истинную прописку, где зарегистрированы, и кто сколько квартир сдает», — заявил Жамаубаев.

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