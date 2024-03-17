Министр экологии об усыплении бродячих собак: Как быть, если ОСВВ не работает?

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на брифинге в правительстве прокомментировал норму о применении эвтаназии в отношении бродячих собак на улицах городов Казахстана, передает informburo.kz

Он отметил, что эта проблема коснулась уже многих людей и детей.

«Реально люди были покусаны или дети. И знаете, пока она не коснётся отдельно взятого гражданина, конечно, мы будем говорить о том, гуманно это или нет», – сказал министр.

Читайте также: Собаки нападают на людей. Решить вопрос требуют жители городов в Костанайской области

Он также упомянул своих трёх собак, которые для него очень дороги. При этом министр отметил, что вопрос об эвтаназии – не новый.

«Многие люди боятся за своих детей. Есть отдельные районы и населённые пункты, где большое количество бродячих собак. Поэтому вопрос эвтаназии – не новый. Проблему эту нужно решать, в первую очередь – конечно, путём устройства в приёмные пункты и добрые частные руки. Но если эта система не работает: отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск, то как быть?» – заявил Ерлан Нысанбаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.