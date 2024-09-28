В ходе поездки в Костанайскую область министр экологии и природных ресурсов РК Е.Нысанбаев посетил ЛПС Новонеженского лесничества Семиозерного УЛХ.
После встречи с работниками министр посетил участки леса, поврежденные пожаром 2022 года.
Площадь крупного лесного пожара, произошедшего 2-10 сентября 2022 года на территории Аулекольского района, составила 39,8 тыс. га, из них покрытая лесом 32,4 тыс. га, общий запас древесины — 4 млн. 670 тыс.м3, общий ущерб 18,8 млрд. тенге.
Проводится работа по рубке леса, по территории покрытой лесом площади, пройденной пожаром.