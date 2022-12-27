Министр экономики тратит 250 тысяч в месяц на продукты. В канун Нового года чек увеличился на 10%

Затраты на продукты у министра национально экономики Алибека Куантырова увеличились до 30 тысяч тенге в преддверии новогодних праздников, передает informburo.kz

«Чек увеличился на определённое количество, опять же за счёт мандаринов, про которые вы меня спрашивали. Чуть-чуть есть (рост цен. – Авт.), сезонность сказывается всё-таки. Процентов на 10 увеличился, может быть чуть больше. Если в месяц на продукты уходит 250 тысяч тенге, то чек увеличился где-то на 25-30 тысяч тенге», – сказал Алибек Куантыров в кулуарах сената.

В ноябре глава Минэкономики высказался по поводу высоких цен на мандарины в Казахстане, заявив, что этот фрукт не является базовой потребностью для граждан. Тогда в магазинах мандарины продавали за 2000-2500 тенге за килограмм, на рынках можно было найти их за 1800 тенге.

Сейчас в продаже появились более дешёвые мандарины: фрукты из Пакистана продают по 700 тенге за килограмм, из Турции – по 1500 тенге.