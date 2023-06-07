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Министр обороны ответил на сообщения об отправке казахстанских военных за рубеж

Фото из открытых источников

Министр обороны Руслан Жаксылыков заверил казахстанцев, что военные силы Казахстана не будут отправлять в приграничные районы Российской Федерации, передает Tengrinews.kz.

«Сейчас во многих анонимных Telegram-каналах идет новость, что якобы казахстанцы в составе ОДКБ вошли в Воронежскую область для охраны границы России. Скажите, это правда?» — поинтересовались журналисты, «поймав» министра на лестничном пролете в кулуарах Мажилиса.

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Отвечая на вопросы журналистов, глава ведомства «дал честное слово министра».

«Я как министр обороны Казахстана со всей ответственностью заверяю, что Вооруженные силы Республики Казахстан находятся на нашей территории. Каких-либо обязательств по выезду, решению каких-то вопросов миротворческих миссий — мы ведем только под организацией ООН. Но на территории стран ОДКБ мы не выполняем и никуда не собираемся. Можете быть спокойны. Никуда мы не выезжаем», — заверил Руслан Жаксылыков.

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