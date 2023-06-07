Министр обороны ответил на сообщения об отправке казахстанских военных за рубеж

Министр обороны Руслан Жаксылыков заверил казахстанцев, что военные силы Казахстана не будут отправлять в приграничные районы Российской Федерации, передает Tengrinews.kz.

«Сейчас во многих анонимных Telegram-каналах идет новость, что якобы казахстанцы в составе ОДКБ вошли в Воронежскую область для охраны границы России. Скажите, это правда?» — поинтересовались журналисты, «поймав» министра на лестничном пролете в кулуарах Мажилиса.

Читайте также: Минобороны охотится за призывниками? Казахстанцы сообщают о рейдах

Отвечая на вопросы журналистов, глава ведомства «дал честное слово министра».

«Я как министр обороны Казахстана со всей ответственностью заверяю, что Вооруженные силы Республики Казахстан находятся на нашей территории. Каких-либо обязательств по выезду, решению каких-то вопросов миротворческих миссий — мы ведем только под организацией ООН. Но на территории стран ОДКБ мы не выполняем и никуда не собираемся. Можете быть спокойны. Никуда мы не выезжаем», — заверил Руслан Жаксылыков.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.