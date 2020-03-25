Министр обратился к казахстанским родителям

Министр образования Асхат Аймагамбетов обратился к казахстанским родителям, передает Tengrinews.kz.

В опубликованном выступлении Аймагамбетов напомнил, что с 16 марта у детей начались весенние каникулы, которые продлятся 21 день.

«Очень важно провести их интересно и познавательно. Тем более сейчас, когда большинство родителей находятся дома и могут им в этом помочь. Мой сын учится в 4 классе, и он очень любит читать. С начала учебного года мы вместе прочитали «Робинзона Крузо», «Приключения Тома Сойера», «Менің атым — Қожа», трилогию «Кочевники», а книга «Дети капитана Гранта» стала нашей любимой. Нам еще нравится читать мифы и легенды Древней Греции и Древнего Египта», — поделился глава ведомства.

Министр рассказал, что для него любимым жанром литературы в детстве была научная фантастика.

«Это привело к тому, что вскоре я серьезно заинтересовался научной литературой. Поэтому я считаю, что очень важно приобщать детей именно к этому жанру. Попробуйте познакомить ребенка с вашими любимыми произведениями, которыми вы зачитывались в детстве. И не забывайте о том, что, чем больше ребенок читает вне школы, тем проще ему дается учебная программа», — отметил он.

Также Аймагамбетов рекомендовал для семейного просмотра познавательные видео: уроки, тренинги, научные опыты, TED-конференции.

«На этот непростой период мы договорились с провайдерами Интернета, что трафик при посещении образовательных сайтов будет бесплатным. Это тем более актуально, когда организации дополнительного образования, секции и курсы не работают. Также это хорошая возможность приучить детей получать знания в онлайн-формате, что, несомненно, пригодится в будущем», — считает он.

Министр ответил на вопрос об организации учебного процесса после каникул. По его словам, сейчас тестируются системы для обучения в дистанционном формате. Кроме этого, некоторые занятия планируется проводить через телевизионные каналы.

«Все, что я написал сегодня, это небольшая рекомендация не министра образования, а отца, который хочет, чтобы свободное время, которое внезапно появилось у нас, было использовано с пользой и сблизило нас с нашими детьми. Ведь только от нас с вами зависит, насколько они будут счастливы. Берегите себя и своих близких!» — заключается в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.