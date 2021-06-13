Министр образования обратился к учителям

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов написал письмо казахстанским учителям в Facebook, передает Tengrinews.kz.

«Вот и завершился сложный и необычный для всех нас учебный год.

Этот год запомнится как год самоотверженного и порой героического труда каждого учителя. Не все могут понять, насколько сложно было школе перестроиться на абсолютно новые методы обучения. К большому сожалению, мы не смогли перейти полноценно к традиционному формату обучения. Последствия пандемии для системы образования нам еще предстоит прочувствовать. Но, несмотря на все те трудности и вызовы, с которыми мы столкнулись, каждый из вас сумел организовать занятия, дать максимально возможный и эффективный результат», — написал министр.

Он отметил, что несмотря на все титанические усилия, дети, которые отставали в обучении, в период дистанционного обучения в силу разных объективных причин, к сожалению, увеличили свой разрыв в знаниях по сравнению с другими учениками.

«Виноваты ли эти дети в этом? Конечно, нет. Уверен, что при традиционном формате они сумели бы проявить себя, чувствуя Вашу поддержку и внимание при личном присутствии. Нужно ли предоставить им возможность восполнить имеющиеся пробелы? Безусловно, нужно. И я прошу Вас проявить величайшую добродетель, которая является гордостью нашей профессии, а именно – протянуть руку помощи своим ученикам. Легче всего работать с мотивированными и хорошо организованными школьниками.

Но более сложной и в то же время более важной является работа со школьниками, которые из-за пандемии увеличили отставание по программе», — обратился Аймагамбетов к учителям.

Он добавил, что это отставание никак не характеризует возможности школьников. Это характеризует недостаточность условий, особенности мотивации, особые условия жизни и обучения.

«Такие дети требуют сейчас большего внимания. У них огромный потенциал. И именно сейчас мы должны оказать им поддержку. Я прошу и надеюсь, что Вы откликнитесь на мою просьбу, возьмете несколько детей под свое шефство, организуете диагностику пробелов и затруднений, проведете дополнительные уроки», — отметил министр.

Аймагамбетов добавил, что надо перестать сравнивать детей и навешивать на них ярлыки. «Пандемия показала, что учитель должен сфокусироваться не столько на передаче информации, сколько на реализации главной миссии: поддерживать детей, сочувствовать, мотивировать, объяснять и помогать, быть наставником. Дети стали другими, стали лучше, свободнее. Наш долг – поддерживать и развивать их лучшие качества», — подчеркнул министр.

Заканчивая письмо, он попросил коллег проявить активную гражданскую позицию в кампании вакцинации, помочь распространить научные факты и знания о вакцинации, бороться с лженаучными аргументами и мифами вместе с учеными.

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