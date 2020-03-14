Министр образования рекомендует казахстанцам не водить детей в детсады

Министр образования и науки Казахстана рекомендует не водить детей в детские сады, передает Today.kz. При этом он отметил, что дошкольные организации работают по всей стране.
«Тем не менее мы рекомендуем родителям, если есть такая возможность, детей оставлять дома. В настоящие время дошкольные организации функционируют», — сказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
Министр также не исключил, что при изменении ситуации может быть принято решение о временном закрытии дошкольных организаций. Кроме того, глава МОН сообщил, что места за детьми, которые не будут ходить в детские сады, будут сохранены.
Также в стране работа организаций дополнительного образования будут приостановлена до 5 апреля.
В Казахстане объявили о каникулах для школьников с 16 марта по 5 апреля. Президент Токаев уже поручил проработать вопрос для оплачиваемых отпусков для родителей.