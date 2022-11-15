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Министр ответил на вопрос о девальвации в Казахстане

Министр национальной экономики Алибек Куантыров ответил на вопрос о девальвации в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«Вы видите, что курс тенге укрепился. Мне много раз этот вопрос задавали с начала года. Мы видим, что где-то бывают ажиотажные периоды, сезонные периоды. Тенге где-то ослабевает, но затем он восстанавливает позиции. Сейчас мы видим, что курс тенге складывается ниже 466 тенге, это как раз тот курс, который закладывался нами при уточнении бюджета», — сказал Куантыров, отвечая на вопросы журналистов в доме правительства.

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