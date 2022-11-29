Министр ответила на предложение снизить пороги для снятия пенсионных

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова прокомментировала предложение снизить пороги минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz.

«В прошлом году был определен минимальный порог достаточности пенсионных накоплений, по которому граждане могли для получения жилья эти средства направить или же на лечение. Та же формула работает, единственное, он (порог достаточности. — Прим.) увеличился в связи с тем, что он исходит из МЗП. По этому вопросу у нас сейчас работает рабочая группа совместно с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Поэтому мы, наверное, в рамках этой рабочей группы рассмотрим», — сказала Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов.

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