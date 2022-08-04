Министр поддержала предложение запретить плевки на улицах

Министр здравоохранения Ажар Гиният поддержала предложение запретить плевки на улицах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге СЦК журналисты спросили министра о запрете на плевки в общественных местах на законодательном уровне.

«Я за, я полностью поддерживаю запрет на плевки в общественных местах, чтобы люди, это культура, это не гигиенично, это, думаю плохой тон. И ваше предложение поддерживаю. Нам, наверное всем вместе надо такую инициативу дать депутатам.

Журналист уточнила, будет ли Министерство с соответствующим предложением выступать в новом политическом сезоне.

«Не знаю. Какой кодекс? В наш кодекс должны заходить? Подумаем над вашим предложением. После любых запретов будет наказание. Конечно, это надо с обществом обсудить», — заключила министр.

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