Сколько получает «самый богатый» пенсионер Казахстана?

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Некоторые подробности о самом богатом пенсионере в Казахстане рассказала министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Какую зарплату получал человек, у которого сейчас пенсия 750 тысяч тенге?» — прозвучал вопрос от журналиста.
Министр ответила, что не сможет сказать, сколько раньше получал казахстанец с самой большой пенсией.
«Факт, что человек с 1998 года работал на высокооплачиваемых должностях. Видимо, в максимальном размере у него были отчисления. И он, я считаю, молодец, что не стал получать в конверте, а непосредственно с каждой своей зарплаты перечислял эти 10 процентов, заработал такую пенсию. Хочу пожелать всем такую пенсию», — заявила Светлана Жакупова.
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