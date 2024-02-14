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Сколько получает «самый богатый» пенсионер Казахстана?

Фотография для новости Министр похвалила "самого богатого" пенсионера Казахстана. Сколько он получает?

pixabay.com

Некоторые подробности о самом богатом пенсионере в Казахстане рассказала министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Какую зарплату получал человек, у которого сейчас пенсия 750 тысяч тенге?» — прозвучал вопрос от журналиста.

Министр ответила, что не сможет сказать, сколько раньше получал казахстанец с самой большой пенсией.

«Факт, что человек с 1998 года работал на высокооплачиваемых должностях. Видимо, в максимальном размере у него были отчисления. И он, я считаю, молодец, что не стал получать в конверте, а непосредственно с каждой своей зарплаты перечислял эти 10 процентов, заработал такую пенсию. Хочу пожелать всем такую пенсию», — заявила Светлана Жакупова.

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