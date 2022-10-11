Министр прокомментировал подорожание хлеба в Казахстане

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Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев высказался о подорожании хлеба в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
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«На 4 октября хлеб подорожал на 11,9 процента. Все вы знаете, что у нас Министерство сельского хозяйства и Продовольственная контрактная корпорация с января по сентябрь поставляла удешевленное зерно, по 90 тысяч. С октября до конца года регионы сами с нового урожая берут цены», — сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах.
Карашукеев объяснил, что хлеб может дорожать по ряду причин.
«Комплектующие, электроэнергия дорожают, коммунальные услуги. Поэтому в целом рост цен есть, мы это видим. С января мы примем все меры для того, чтобы стабилизировать цены. В целом для большого всплеска цен нет оснований. Потому что муки производится больше, чем в прошлом году, пшеницы у нас явно больше, выше даже среднегодовых урожаем. В стабфонд мы планируем собрать миллион тонн зерна в этом году. Из них 900 тысяч тонн пшеницы. Учитывая запасы, которые есть, мы полностью будем держать цены на все социально значимые продукты, в том числе на социальную муку», — пояснил министр
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