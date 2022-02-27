Министр прокомментировал последствия войны в Украине для экономики Казахстана

Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, какие последствия грозят экономике Казахстана из-за войны в Украине и антироссийских санкций, передает Tengrinews.kz.

Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Возможно, санкции будут ужесточаться. Но дело в том, что Россия живет под этими санкциями как минимум восемь лет после крымских событий. И мы вполне себе нормально жили в этих санкциях. Они где-то оказывают косвенный эффект, а где-то не оказывают влияния на нашу страну. Есть и свои плюсы — надо использовать эти возможности. Например, сейчас одна из возможностей — облетая воздушное пространство, зарубежные авиакомпании будут лететь через Казахстан. Мы за это взимаем плату», — поделился министр на встрече с журналистами.

Таким же образом, по его словам, через Казахстан начали проходить некоторые товарные потоки.

Журналисты спросили об опасности блокировки каналов поставок энергоресурсов.

«Всегда есть альтернативные варианты. Мы не со всех сторон окружены одной страной, у нас есть соседи на востоке, западе и юге, через море в том числе. Не все идет через трубопровод КТК. Нужно учитывать, что часть возможных санкций могла бы быть использована, если бы не активы западных компаний, которые вместе разрабатывают нефтяные месторождения, экспортируют через Россию. Не думаю, что они будут накладывать санкции на нефть, которую они экспортируют к себе«, — сказал Куантыров.

Также министр прокомментировал риски для казахстанских потребителей европейских и американских товаров. Журналисты выразили опасения, что в отсутствие таких товаров в России граждане страны будут приезжать в Казахстан, скупать товары здесь и создавать дефицит для казахстанцев.

«Мы это тоже учитываем. Здесь надо смотреть, как мы можем управлять курсом тенге. Но если курс тенге слишком окрепнет по отношению к рублю, это тоже плохо, как было в 2014 году. Опять начнут завозить все из России, наш экспорт пострадает. С другой стороны это окажет положительное влияние на цены. То есть для обычного потребителя это будет хорошо. Нужно находить баланс. Думаю, Нацбанк будет это регулировать», — пояснил министр.

Не исключил министр и возможный рост лжетранзита.

«Насколько возможно, что из-за санкций российский бизнес будет принимать резиденцию Казахстана, открывать здесь юридические лица, от имени этих юрлиц закупать продукцию и затем продавать своим контрагентам в России? Насколько это опасно для Казахстана», — спросил журналист.

«Об этом тоже думаем. Да, риск такой есть на самом деле. Лжетранзит и то, что у нас будут многие товары очень быстро вывозиться, такая вероятность есть. Мы просчитываем. Данный момент будет еще активно обсуждаться в правительстве. Определенный пакет реагирования у нас всегда есть. Таких вопросов много», — сказал Алибек Куантыров.

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