Министр просвещения освобожден с занимаемой должности

— Сегодня, 09:42
Изображение для новости: Министр просвещения освобожден с занимаемой должности

Сообщение опубликовала Акорда.

«Указом Главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич освобожден от должности Министра просвещения Республики Казахстан»,-говорится в сообщении.


Изображение 6 для Прокурор Рудного задержан

Прокурор Рудного задержан

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в целях профилактики правонарушений в собственных рядах подразделением внутренней безопасности...
Сегодня, 09:19



