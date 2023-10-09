Министр просвещения подписал приказ «Об определении сроков начала и завершения 2023-2024 учебного года»

Министр прлосвещения подписал приказ от 4 октября 2023 года «Об определении сроков начала и завершения 2023-2024 учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования», сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу, установлены сроки начала и завершения 2023–2024 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:

1 сентября 2023 года – 25 мая 2024 года включительно.

Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1–11 (12) классах составит:

1 четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 календарных дней (с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно);

2 четверть – 8 учебных недель, зимние каникулы – 10 календарных дней (с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно);

3 четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы – 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2024 года включительно);

в 1 классах дополнительные каникулы – 7 календарных дней (с 5 по 11 февраля 2024 года включительно);

4 четверть – 8 учебных недель.

Также утверждены следующие сроки итоговой аттестации:

для учащихся 9 (10) классов итоговые выпускные экзамены – с 29 мая по 10 июня 2024 года;

для учащихся 11 (12) классов итоговые выпускные экзамены – с 28 мая по 11 июня 2024 года.

При этом ученики 9 (10) классов сдают:

письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся

школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменной работы (статья, рассказ, эссе) – 29 мая 2024 года;

письменный экзамен (контрольная работа) по математике (алгебре) – 3 июня 2024 года;

письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с русским/ узбекским/ уйгурским/ таджикским языком обучения и

письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 6 июня 2024 года;

письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 10 июня 2024 года;

Ученики 11 (12) классов сдают:

письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/ таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) – 28 мая 2024 года;

письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 31 мая 2024 года;

устный экзамен по истории Казахстана – 4 июня 2024 года;

письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с

казахским языком обучения – 7 июня 2024 года;

письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 11 июня 2024 года.

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