Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова высказалась о возможном возвращении бумажных дневников в школах, отметив, что современная система образования уже давно существует в цифровом пространстве.

По её словам, сегодня смартфоны и цифровые сервисы стали неотъемлемой частью повседневной жизни, поэтому необходимость возврата к бумажным дневникам вызывает вопросы.

«Мы живём в цифровом пространстве. В то время, когда у нас есть чат GPT и смартфоны — это неотъемлемая часть нашей жизни. Не знаю, нужно ли возвращаться к бумажным дневникам», — сказала министр.

Она также подчеркнула, что у большинства школьников сегодня есть как смартфоны, так и бумажные дневники, однако ключевым остаётся вопрос удобства и эффективности для всех участников образовательного процесса.

«Здесь важно, чтобы учителям и детям было удобно. Если у нас будут и электронные, и бумажные дневники, это снова нагрузка и для учителей, и для учащихся. Поэтому нужно выбирать, как удобнее, безопаснее и качественнее организовать образовательный процесс», — отметила Жулдыз Сулейменова.

В Министерстве просвещения подчёркивают, что при принятии решений в сфере образования приоритетом должны оставаться качество обучения, безопасность и снижение излишней нагрузки на педагогов и школьников.

