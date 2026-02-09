Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова заявила, что увольнение директоров школ после каждого случая буллинга не является эффективной мерой, передает informburo.kz

Поводом для комментария стал инцидент, произошедший 5 февраля в Кульсары. Ученик 10 класса после конфликта со сверстниками напал на них с топором. Двое подростков получили лёгкие травмы. Нападавший попытался скрыться, однако вскоре был задержан. Позднее выяснилось, что в момент происшествия охранник школы отсутствовал на посту. В управлении образования сообщили, что директору объявили строгий выговор, после чего он уволился по собственному желанию.

Комментируя ситуацию, глава Минпросвещения отметила, что систематическое увольнение руководителей школ может привести к кадровому дефициту. По её мнению, ответственность за подобные случаи не должна возлагаться исключительно на директора. Вопросы профилактики и реагирования на буллинг требуют участия всей администрации школы, педагогов, родителей, управлений образования и других уполномоченных органов.

Кроме того, в Атыраускую область будет направлена специальная комиссия министерства. Специалисты проведут проверку ряда учебных заведений региона, после чего ведомство намерено обсудить дальнейшие меры по предупреждению буллинга в школах.

Минсельхоз РК прокомментировал сообщения в соцсетях об изъятии и уничтожении скота В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых запечатлено изъятие и уничтожение крупного рогатого скота. Однако...

Не растерялся и позвонил 112: подросток спас от пожара в Костанае В Костанае подросток помог предотвратить возможную трагедию при пожаре. Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным...