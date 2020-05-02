Министр: Распространение коронавируса в Казахстане зависит от приграничных стран

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Казахстане зависит от распространения коронавируса в приграничных странах. Об этом заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов. В качестве примера он привел Россию и Китай, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Сейчас начали мериться, у кого быстрее пройдет заболеваемость. Но я скажу: чем позже, тем лучше. Мы изначально говорили, что пока Россия не переболеет, вся восточная часть и приграничная, огромные густонаселенные регионы, то нам будет очень сложно. И получается такая ситуация — мы получаем с каждым днем новые кейсы. Это наши граждане, которые возвращаются из России», — сказал он.

«Ежедневно фуры ездят из Казахстана в Россию, из России в Казахстан, из Китая и так далее. Это жизненно важные продукты, в том числе продукты питания. Мы не можем их остановить. Соответственно, нужно ждать, пока ситуация в мире выравняется. Пока не переболеют последние страны, мы этот вирус не победим. Я не представляю, что какая-то страна в Европе, например, будет защищаться от Индии или Бразилии. Закроют рейсы? Но так или иначе окольными путями прилетят люди. Когда мы закрыли направления с Китаем, то наши граждане летели через Россию. Здесь роль международных организаций особенно важна», — сказал Биртанов в интервью казахстанскому ученому, репродуктологу Вячеславу Локшину. Также министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал о ноу-хау, которое применяют в борьбе с коронавирусом в Казахстане. «Недавно меня спросили: «Применяете ли вы экспериментальные методы?» Я традиционно ответил: «Нет». Но, по сути, все, что сейчас происходит с COVID-19 и его лечением, — это большой эксперимент. Все адаптируются, смотрят все новеллы, которые выходят. Кстати, у нас есть свои определенные ноу-хау, которые мы пытаемся использовать. Когда будет соответствующее время, уверен, что они нам помогут. Тогда мы обязательно об этом расскажем», — сказал Биртанов.

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