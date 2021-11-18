Министр рассказал, сколько его семья тратит на продукты

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Министр энергетики Магзум Мирзагалиев рассказал, сколько его семья тратит на продукты, передает Tengrinews.kz.
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С вопросом о семейном бюджете к министру журналисты обратились в кулуарах Сената.
«Не знаю, почему этот вопрос вызывает такой большой интерес у журналистов. Мне кажется, мы живем точно так же, как обычные люди. Семья тратит столько же, как и среднестатистическая семья. Мы, конечно, на 50 тысяч тенге не проживем по продуктам. Мы тратим порядка 200 тысяч тенге в месяц», — ответил Магзум Мирзагалиев.
Он добавил, что ходит по магазинам и тоже ощутил рост цен на продукты питания.
Отметим, Магзуму Мирзагалиеву 7 ноября исполнилось 43 года. По открытым данным, сейчас в его семье пятеро детей.
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