Министр рассказал, сколько потратил на школьную форму для ребенка

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов рассказал, во сколько обошлась школьная форма для его ребенка в преддверии нового учебного года, передает Tengrinews.kz.
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Отвечая на вопросы журналистов, министр отметил, что ходил в магазин с ребенком в минувшие выходные.
«Мы взяли несколько белых рубашек, брюки, костюм, галстук. Можем сказать, что мы готовы к новому учебному году. Что касается цены, то потратили около 35 тысяч (тенге)», — сказал Аймагамбетов.
По его словам, в магазине было много посетителей. Выбор пал на костюм казахстанского производителя.
«Мы, как все, стояли в очереди, мерили одежду, покупали одежду 36-го размера. Как и во всех семьях, мы начали подготовку к школе», — добавил глава Минпросвещения.
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