USD 429.34
EUR 508.9
RUB 5.78
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Министр сельского хозяйства должен уйти в отставку — Токаев

Министр сельского хозяйства должен уйти в отставку — Токаев

Акорда

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров должен уйти в отставку. Так считает глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает zakon.kz.

Считаю правильным уйти в отставку министру сельского хозяйства Сапархану Омарову, — сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

Он напомнил о засухе, о сложном положении, в котором оказались фермеры.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Оперативная сводка по Костанайской области
Следующая новость

Правительство провалило работу по сдерживанию цен — Токаев