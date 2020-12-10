Министр торговли отчитал акимат Костанайской области за неэффективную работу стабфонда

Акиматы недостаточно эффективно используют возможности для сдерживания цен на продукты, сообщил на заседании правительства министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

Законодательно закреплена методология установления пороговых цен. Зафиксировано 66 случаев превышения пороговых значений розничных цен по стране. Несмотря на то, что в этом случае можно устанавливать предельные цены, акиматы не использовали этот инструмент, за исключением Кызылординской области и города Алматы. В прошлом году за непринятие мер по стабилизации цен были объявлены выговоры заместителям акимов семи регионов. Однако уроки из этого не были извлечены, — сказал Султанов.

В пример он привел, что в Актюбинской области в прошлом году было 5 случаев превышений, в этом году показатель не изменился.

В Павлодарской и Туркестанской областях, несмотря на наибольшее количество превышений, акиматы игнорируют введение предельных цен, — добавил министр.

Он напомнил, что еще один инструмент по стабилизации цен – интервенции региональных стабилизационных фондов, которые используется акиматами крайне неэффективно.

К примеру, в стабфондах городов Нур-Султан и Алматы, а также Атырауской и Акмолинской областей запасы с начала года не пополнялись. В Северо-Казахстанской и Костанайской областях структура запасов в стабфондах является неоптимальной. Вместо закупа сахара в значительном объеме закупалась мука, цены на которую довольно стабильны, — сказал глава Минторговли и интеграции.

На сегодняшний день, по его словам, самым эффективным способом стабилизации цен является «оборотная схема», которую использует Алматы.

По указанному механизму было выделено 7 млрд тенге. В результате рост цен оказался одним из минимальных в стране. Однако ряд акиматов неэффективно используют и «оборотную схему». Низкий объем средств выделен в четырех областях. В Восточно-Казахстанской области средства на оборотную схему не выделялись. В некоторых регионах в рамках механизма закупаются одни товары, а в последующем цены растут на другие товары. К примеру, в Северо-Казахстанской области выделено 50 млн тенге на закуп риса. Однако цены больше всего выросли на яйца, гречку и сахар, — объяснил министр.

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