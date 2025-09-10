Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова обратилась к получателям пенсий и пособий в Казахстане, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Жакупова заверила, что для добросовестных получателей пенсий и пособий в Казахстане никаких поводов для беспокойства нет.

«Я хочу акцентировать внимание через СМИ и обращаюсь ко всем казахстанцам и казахстанкам, которые имеют сегодня право на получение выплат из республиканского бюджета. Это касается получателей пенсионных выплат, получателей государственных социальных пособий по инвалидности, государственных социальных пособий по потере кормильца, пособий за звание многодетной матери, награжденной «Алтын алқа», «Күміс алқа», имеющей звание «Мать-героиня», награжденных орденами материнской славы первой и второй степени, получающих выплаты из республиканского бюджета — все они сохраняются. Вопрос не стоит в том, чтобы конституционные гарантии, социальные гарантии были, скажем, унифицированы. Вы знаете, что они выплачиваются из республиканского бюджета и вопрос не стоит об их оптимизации. Вопрос стоит, чтобы выплаты и виды помощи, которые оказываются на местном исполнительном уровне, были приведены к единому стандарту», — сказала Жакупова в кулуарах Мажилиса.