Приказом министра торговли и интеграции от 23 декабря 2025 года утверждён обновлённый Перечень социально значимых продовольственных товаров, передаётся в официальных сообщениях, передает zakon.kz

В новый список включены 31 наименование продуктов, среди них:

мука пшеничная первого сорта;

хлеб пшеничный формовой из муки первого сорта;

рожки;

крупа гречневая (ядрица);

рис шлифованный круглозерный;

картофель, морковь, лук репчатый, капуста белокочанная;

помидоры (кроме «черри» и «виноградных» сортов), огурцы (кроме «корнишонов»);

яблоки;

сахар-песок;

масло подсолнечное;

говядина (с костями и бескостная), мясной фарш, баранина и конина (включая бескостную);

рыба свежая, охлаждённая и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан);

мясо кур (бедро, голень, окорочка) и тушка куриная;

молоко от 2,2% до 6% жирности без добавок (кроме безлактозного);

кефир 2–3% жирности, сметана, творог 5–9% (за исключением безлактозных продуктов);

сыр твёрдый и полутвёрдый 40–50% жирности;

сливочное масло (несолёное, 72,5–80% жирности без растительных жиров и наполнителей);

куриные яйца первой категории;

чёрный чай без вкусовых добавок (кроме пакетированного);

поваренная пищевая соль (кроме сорта «Экстра»).

На все товары из перечня устанавливаются пороговые значения розничных цен по каждой отдельной позиции, что позволит государству оперативнее реагировать на необоснованный рост стоимости социально значимых продуктов.

Президент заявил о грядущих изменениях для Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан вступает в новый, судьбоносный для будущего страны этап реформ....

Новый генплан Костаная: власти ужесточат требования к разработчикам Почему действующий генплан вызвал вопросы Генеральный план — это стратегический документ, который должен определять развитие...

Метель стала роковой: в Костанайском районе нашли погибшим пропавшего мужчину В Костанайском районе завершились поиски жителя поселка Бегежан, пропавшего вечером 19 декабря. Мужчину нашли спустя...