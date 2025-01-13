В Министерстве внутренних дел прошло расширенное заседание Коллегии, на котором обсуждены итоги работы за 2024 год, а также определены ключевые задачи на предстоящий период, передает Polisia.kz.

Благодаря принятым комплексным мерам в прошлом году в стране количество преступлений сократилось на более чем 12,5 тысячи, а общих уголовных правонарушений – на более чем 8 тысяч. Отмечается снижение особо опасных преступлений, в том числе убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, краж, скотокрадства, мошенничества, грабежей и разбоев. Удалось сократить число преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общественных местах и с применением оружия. Наряду с этим, благодаря внедрению современных методов расследования улучшена раскрываемость по всем категориям преступлений.

За 12 месяцев выявлено 7920 наркоправонарушений, в том числе 3430 преступлений. Изъято почти 22 тонны наркотиков. Ликвидировано 63 нарколаборатории. Не менее важной задачей для полиции является противодействие организованной преступности. Выявлено и пресечено 45 фактов руководства и участия в ОПГ, а также трех транснациональных. С учетом быстрого развития цифровых технологий в последние годы важнейшей задачей стала борьба с киберпреступностью.

Рассмотрен вопрос дорожной безопасности, который является актуальным, особенно в условиях роста числа автомобилей, увеличения плотности движения и необходимости улучшения инфраструктуры. За прошедший год зарегистрировано свыше 30 тысяч ДТП. С учетом недостатков стражам порядка поручено активизировать работу с дорожными организациями, местными исполнительными органами по повышению безопасности дорожной инфраструктуры, а также обеспечить точечную работу со злостными нарушителями правил дорожного движения с применением цифровых возможностей.

Подводя итоги минувшего года, министр поручил усилить профилактическую работу и пересмотреть подходы, вовлекая в это направление общественность, жестко пресекать все преступления против личности, на местах обеспечить охрану правопорядка. — Хочу подчеркнуть, что достигнутые результаты стали возможными благодаря смещению акцентов на профилактическую работу. В текущем году необходимо активно продолжить это направление. Ставлю перед руководителями территориальных подразделений ОВД конкретные задачи по усилению профилактических мер и повышению правосознания граждан. В целях укрепления нарратива Закона и Порядка мы будем продолжать наступательную борьбу с преступностью, обеспечивая надежную защиту прав и свобод законопослушных граждан, – отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.

Фото пресс-службы МВД РК

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