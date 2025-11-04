В ближайшие дни в Костанайской области пройдут мероприятия в рамках рабочего визита министра здравоохранения РК Акмарал Шарипбаевны Альназаровой. К участию приглашаются жители региона, медработники и все, кому важны вопросы здравоохранения.

Что запланировано

Открытые диалоговые площадки с населением — обсуждение доступности медпомощи, ОСМС, лекарственного обеспечения, профилактических осмотров и телемедицины.

— обсуждение доступности медпомощи, ОСМС, лекарственного обеспечения, профилактических осмотров и телемедицины. Посещение медорганизаций — знакомство с работой поликлиник и стационаров, обсуждение кадровой политики и цифровизации.

— знакомство с работой поликлиник и стационаров, обсуждение кадровой политики и цифровизации. Приём обращений граждан — возможность задать вопросы и передать предложения по улучшению качества услуг.

— возможность задать вопросы и передать предложения по улучшению качества услуг. Встречи с медицинским сообществом — профессиональные дискуссии о стандартах лечения, маршрутизации пациентов и первичном звене.

По данным управления здравоохранения Костанайской области в план визита все еще вносят корректировки.

Также 5 ноября состоится рабочая поездка акима Костанайской области Кумара Аксакалова в город Рудный.

В рамках поездки запланировано посещение ряда социально-экономических объектов района, а также встреча с населением.

