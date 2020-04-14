Министр здравоохранения обратился к медикам Казахстана

Глава Минздрава РК Елжан Биртанов на своей странице в Facebook обратился ко всем медицинским работникам страны, передает zakon.kz.

Дорогие друзья, Я хочу обратиться ко всем своим коллегам: к медикам всех уровней, врачам, медсестрам, санитаркам, к руководителям медицинских организаций, к сотрудникам санитарной службы, к сотрудникам университетов и научных центров — тем, кто сейчас работает круглосуточно, без выходных практически с января месяца.

Я знаю, многие из вас нереально устали, эмоционально истощены и выгорают. Многие не могут просто пойти домой и обнять своих детей. Многим страшно, некоторым обидно. Есть немало и заразившихся..

Несмотря на это, вы каждый день встаете и идете работать, идёте лечить, спасать жизни людей.

Вы спасаете людей не за деньги, не за славу, вы спасаете их потому что работа такая, потому что — никак по другому. Я горжусь вами!

Я горжусь нашими соотечественниками, которые поддерживают вас не словами, а делами: разносят еду и лекарства пожилым, шьют маски, оплачивают самолеты с необходимыми грузами, дают домашние концерты, да и просто сидят дома на карантине.

К сожалению сейчас появилось и много псевдо экспертов, скучающих на карантине «специалистов» и диванных критиков. Они заливают эфир соцсетей и новостные ленты “мусорной” информацией, непонятными оценками, нелепыми прогнозами и глупыми рекомендациями.

Прошу вас набраться терпения, относиться ко всему этому снисходительно, профессионально. Не берите близко к сердцу.

Сейчас наступили самые сложные дни. Сейчас от нас требуется выдержка и четкие профессиональные действия. Сейчас нам важно сконцентрироваться на работе. Сейчас не время для старых обид и разборок. Все это мы решим потом, когда эпидемия отступит, мы сделаем все возможное для этого.

Пройдет время, пройдет эпидемия. Об этом напишут книги, снимут фильмы… многое забудется.

Но ВЫ сами будете знать, что именно именно ВЫ были там, в больницах, днем и ночью, дни и недели.. ВЫ настоящие герои.

Я верю, мы победим этот вирус.

Его победит наш с вами профессионализм, наша наука и наша дисциплина!

Берегите себя!

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