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Министр здравоохранения посетила Костанайскую область

dknews.kz

Сегодня министр здравоохранения Ажар Гиният в рамках рабочей поездки в Костанайскую область посетила ряд медицинских организации и встретилась с коллективом медицинских работников.

Министр в день приезда посетила Рудненскую многопрофильную больницу, в составе которой находится перинатальный центр.

Городская многопрофильная больница рассчитана на 520 коек круглосуточного стационара, свыше 100 коек дневного стационара, кожно-венерологическое отделения на 66 посещений в смену. В составе перинатального центра работает родильное и гинекологическое отделение, а также отделение патологии беременных, новорожденных и недоношенных детей.

В ходе посещения перинатального центра обсуждались текущие проблемы , вопросы обеспечения современным медицинским оборудованием, в частности, поднят вопрос о необходимости приобретения мониторов для матерей и новорожденных, диагностики перинатального состояния плода, оказания неотложной помощи новорожденным, а также нехватка дыхательной аппаратуры.

Министр также отметила, что важно уделить внимание обучению персонала, повышению квалификации врачей и акушерок. В штате больницы трудится 1175 работников, из них 185 врачей, средняя зарплата докторов составляет 520 тысяч тенге, среднего персонала – 290 тысяч и младшего – 110 тысяч тенге.

Кроме того, глава Минздрава обсудила с руководством больницы вопросы по улучшению качества медицинской помощи по широкому спектру оказываемой медпомощи, повышения своевременности оказания экстренной и специализированной медицинской помощи жителям города. При этом особо подчеркнула роль кардиологической службы, нейрохирургии, интенсивной терапии, которые могут оказать квалифицированную помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Министр также напомнила о том, как важно усиливать профилактику болезней на уровне ПМСП, она призвала вносить предложения в целях усовершенствования нормативных документов.
Также, Ажар Гиният посетила предприятие по производству медицинских изделий, технических средств реабилитации и медицинской мебели на 58 рабочих мест.

Министр подняла вопросы по расширению мощностей отечественного производства и обеспечению внутреннего рынка продукцией завода.

Следующим объектом посещения стала областная детская больница, где глава Минздрава настоятельно рекомендовала врачам и средним медработникам повышать квалификацию, проходить обучение, чтобы обеспечить детское население качественным уровнем оказания медпомощи.

В ходе рабочей поездки министр лично ознакомилась с ходом ремонтных работ на медицинских объектах, где требуется решить проблемные вопросы ввода в эксплуатацию.

В завершение первого дня рабочей поездки министр посетила врачебную амбулаторию в селе Октябрьское. Она отметила важность ранней профилактики заболеваний, необходимости обучения и повышения квалификации медработников.

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