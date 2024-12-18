Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова обратилась к медицинской общественности.

Акмарал Альназарова, министр здравоохранения РК

«Хочу сообщить, что с учётом тех сложностей, о которых вы говорили, разработан новый проект приказа. Что мы намерены поменять? Если у вас бессрочная категория, теперь её можно будет переоформить на сертификат без доптестов. Если вы подтверждаете уже имеющийся уровень квалификации, кейс-тестинг больше проходить не нужно. Если ваша категория истекла после 1 января 2021 года, вы можете получить соответствующий уровень без оценки знаний», — сообщила Альназарова.