Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова обратилась к медицинской общественности.
Акмарал Альназарова, министр здравоохранения РК
«Хочу сообщить, что с учётом тех сложностей, о которых вы говорили, разработан новый проект приказа. Что мы намерены поменять? Если у вас бессрочная категория, теперь её можно будет переоформить на сертификат без доптестов. Если вы подтверждаете уже имеющийся уровень квалификации, кейс-тестинг больше проходить не нужно. Если ваша категория истекла после 1 января 2021 года, вы можете получить соответствующий уровень без оценки знаний», — сообщила Альназарова.
Кроме того, приняты следующие решения.
«Первая пересдача экзамена при неудовлетворительном результате будет бесплатной. Стоимость оценки для медсестёр снизится с 21 000 до 17 000 тенге, чтобы уменьшить финансовую нагрузку», — сказала Акмарал Альназарова.