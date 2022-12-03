Министр здравоохранения заверила казахстанцев, что локдаун в стране пока вводить не будут

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Никаких ограничительных мер в Казахстане пока не планируется, несмотря на то, что в соседнем Китае ужесточили ковидные ограничения, сообщает zakon.kz.
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Как уточнила глава Минздрава Ажар Гиният, сегодняшняя ситуация в Китае и в Казахстане сильно отличается.
Как отметила Гиният, с начала пандемии в Китае были очень жесткие ограничительные меры. Тем самым они локализовывали инфекцию и очень четко ограничивали.
«На сегодняшний день какой уровень коллективного иммунитета в Китае, я не знаю. Но у них нулевая терпимость, и на каждом возникновении заболевания идут ограничительные меры. Может, с этим связано недовольство населения», – прокомментировала Гиният журналистам МИА «Казинформ».
Она пояснила, что в нашей стране более 10 млн населения прошло вакцинацию, более 5 млн человек ревакцинировано. При коллективном иммунитете и более легком течении «Омикрона» никаких ограничительных мер не планируется.
Ранее сообщалось, что в стране циркулирует вариант штамма «Омикрон BQ.1.1» – «Цербер», а также другие варианты штамма.