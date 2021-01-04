Министра спросили, когда школьники вернутся к традиционному обучению в Казахстане

Министра здравоохранения Алексея Цоя спросили, когда казахстанские школьники смогут вернуться к традиционной форме обучения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Цой пояснил, что возвращение к традиционному обучению в Казахстане зависит от эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

«Мы каждый день мониторим. Для нас важен замер данных после декабрьских праздников и Нового года, а также период в ближайшие две недели. На основании этого будем понимать дальнейшее развитие событий и принимать решение об ослаблении или усилении мер по КВИ», — пояснил министр.

Глава Минздрава отметил, что после праздников возможен всплеск заболеваемости.

«Длительные каникулы и праздники всегда имеют потенциальный риск. Корпоративы, которые проводятся, могут дополнительно вызвать всплеск КВИ», — добавил он.

Для выпускных классов (9-е, 11-е, 12-е классы) предусмотрено комбинированное обучение (70 процентов предметов — в традиционном формате, 30 процентов — дистанционно) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Для восполнения потерь в знаниях школьников во внеурочное время будут организованы индивидуальные консультации в группах не более пяти человек.

Кроме того, со второго семестра возобновляется комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов.

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