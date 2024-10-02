В Казахстане намерены разрешить министрам сдавать жилье в аренду. Подробности рассказал первый зампредседателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, передает LS.

По его словам, из законодательства планируется исключить норму, запрещающую чиновникам зарабатывать на сдаче жилья.

«То есть члены правительства наряду с другими политическими госслужащими смогут сдавать в аренду принадлежащее им жилье», – уточнил он.

В целом, по его словам, приравненные к госслужащим лица смогут вести бизнес.

«К ним относятся люди, осуществляющие управленческие функции в РГП, коммунальных предприятиях и госучреждениях, в том числе школах и больницах. Это первые руководители, их заместители, руководители департаментов госзакупок и филиалов», – добавил Саркулов.

Но для этого есть несколько условий.

«Во-первых, соответствующая деятельность не должна препятствовать выполнению ими должностных обязанностей. Во-вторых, главное, чтобы это не повлекло использование ими служебного имущества. В-третьих, не допускается конфликт интересов с должностными обязанностями. Вместе с тем рядовые работники нацкомпаний и нацхолдингов и сейчас вправе заниматься любой не запрещенной законом предпринимательской деятельностью, так как они не относятся к понятию «лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций», – пояснил зампред.

Кроме того, поправками в законодательство изменен перечень имущества, не подлежащего передаче в доверительное управление при занятии госдолжности. В частности, список дополнен цифровыми активами и простыми акциями.

«В связи с тем, что в стране реализуется акция по развитию народного IPO, а также для исключения дополнительных затрат для нотариального удостоверения договора доверительного управления, отменяется требование о передаче в управление до 5% акций коммерческих организаций», – сообщил он.

Отметим, что мажилис одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК» в первом чтении.

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