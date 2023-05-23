Минэкологии: 4 млрд тенге от сбора лекарственных кореньев прошли мимо казны

Бюджет Казахстана недополучил около 4 млрд тенге из-за того, что сборы за коммерческое использование растительного мира не поступали в казну, пишет Inbusiness.kz со ссылкой на руководителя управления развития лесного хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Мади Нурпеисова.

О том, для чего необходимы сборы за пользование растительным миром, Мади Нурпеисов рассказал на брифинге в СЦК. По его словам, это вопрос целесообразности.

«Те сборы, которые будут поступать от пользования растительным миром, будут использованы для воспроизводства и увеличения площади и количества дикорастущих растений», – сказал представитель комитета лесного хозяйства.

Он напомнил, что только в 2018-2022 годах в Китай из Казахстана экспортировали около 40 тысяч тонн корня солодки, который заготавливают в южных регионах страны. С учётом средней стоимости этого растительного ресурса бюджет недополучил порядка 4 млрд тенге. Вопрос браконьерской заготовки казахстанского солодового корня ранее неоднократно поднимали учёные. Это потенциально перспективное направление для создания плантаций лекарственных растений – уральскую солодку наравне с женьшенем высоко ценят в Китае.

Заготовку лекарственных трав и кореньев считают браконьерской, когда сборщики не заботятся о сохранении популяции ценных растений. Сбор плодов и ягод для личных нужд остаётся бесплатным, напомнили в комитете.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.