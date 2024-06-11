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Какими будут цены на автогаз с 1 июля 2024 года

Фотография для новости Минэнерго подготовило изменения в предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж, для автогазозаправочных станций на территории РК, сообщает Zakon.kz. В связи с планируемым увеличением предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года стоимость автомобильного газа составит: Астана – 84 тенге за литр (сейчас 76 тенге); Алматы – 89 тенге (сейчас 81 тенге); Шымкент – 70 тенге (сейчас 64 тенге); Актюбинская область – 59 тенге ( сейчас 54 тенге); Атырауская область – 59 тенге (сейчас 54 тенге); Акмолинская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге); Алматинская область – 89 тенге (сейчас 81 тенге); Восточно-Казахстанская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге); Жамбылская область – 78 тенге (сейчас 71 тенге); Западно-Казахстанская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге); Костанайская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге); Кызылординская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге); Карагандинская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге); Мангистауская область – 59 тенге (сейчас 54 тенге); Павлодарская область – 81 тенге (сейчас 74 тенге); Северно-Казахстанская область – 89 тенге (сейчас 81 тенге); Туркестанская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге); Абайская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге); Жетысуская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге); Улытауская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге). Предусмотрено, что приказ вступит в силу с 1 июля 2024 года

Фото взято с сайта uralskweek.kz

Минэнерго подготовило изменения в предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж, для автогазозаправочных станций на территории РК, сообщает Zakon.kz.

В связи с планируемым увеличением предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года стоимость автомобильного газа составит:

Астана – 84 тенге за литр (сейчас 76 тенге);
Алматы – 89 тенге (сейчас 81 тенге);
Шымкент – 70 тенге (сейчас 64 тенге);
Актюбинская область – 59 тенге ( сейчас 54 тенге);
Атырауская область – 59 тенге (сейчас 54 тенге);
Акмолинская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
Алматинская область – 89 тенге (сейчас 81 тенге);
Восточно-Казахстанская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
Жамбылская область – 78 тенге (сейчас 71 тенге);
Западно-Казахстанская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге);
Костанайская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
Кызылординская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге);
Карагандинская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
Мангистауская область – 59 тенге (сейчас 54 тенге);
Павлодарская область – 81 тенге (сейчас 74 тенге);
Северно-Казахстанская область – 89 тенге (сейчас 81 тенге);
Туркестанская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге);
Абайская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
Жетысуская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
Улытауская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге).
Предусмотрено, что приказ вступит в силу с 1 июля 2024 года

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