Какими будут цены на автогаз с 1 июля 2024 года

Фото взято с сайта uralskweek.kz
Минэнерго подготовило изменения в предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж, для автогазозаправочных станций на территории РК, сообщает Zakon.kz.
В связи с планируемым увеличением предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года стоимость автомобильного газа составит:
Астана – 84 тенге за литр (сейчас 76 тенге);
Алматы – 89 тенге (сейчас 81 тенге);
Шымкент – 70 тенге (сейчас 64 тенге);
Актюбинская область – 59 тенге ( сейчас 54 тенге);
Атырауская область – 59 тенге (сейчас 54 тенге);
Акмолинская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
Алматинская область – 89 тенге (сейчас 81 тенге);
Восточно-Казахстанская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
Жамбылская область – 78 тенге (сейчас 71 тенге);
Западно-Казахстанская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге);
Костанайская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
Кызылординская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге);
Карагандинская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
Мангистауская область – 59 тенге (сейчас 54 тенге);
Павлодарская область – 81 тенге (сейчас 74 тенге);
Северно-Казахстанская область – 89 тенге (сейчас 81 тенге);
Туркестанская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге);
Абайская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
Жетысуская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
Улытауская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге).
Предусмотрено, что приказ вступит в силу с 1 июля 2024 года