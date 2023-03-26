Минэнерго установит предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо

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Министерство энергетики Казахстана планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо.
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Проект соответствующего приказа опубликован на сайте Открытых НПА.
В проекте приказа Минэнерго говорится:
«Установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которое установлено государственное регулирование цен в следующем размере с учётом налога на добавленную стоимость:
- бензин марки Аи-80 – 93 161 тенге за тонну;
- бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 193 649 тенге за тонну;
- дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну».
Проект приказа опубликован 24 марта и будет находиться на публичном обсуждении до 30 марта.