В социальных сетях распространяется реклама услуг по так называемому «освобождению от армии» или получению «белого билета». Министерство обороны разъясняет: решение об отсрочке или освобождении от воинской службы принимается исключительно призывной комиссией на основании законодательства Республики Казахстан.

Незаконные схемы грозят уголовной ответственностью

В ведомстве подчёркивают, что юридические консультации по вопросам призыва являются законными. Однако подделка медицинских документов, оформление фиктивных диагнозов и иные способы уклонения от службы являются уголовно наказуемыми.

Ответственность предусмотрена как для посредников, предлагающих подобные услуги, так и для самих призывников, воспользовавшихся незаконными схемами.

Министерство призывает граждан не доверять «помощникам военкоматов», которые обещают гарантированное «решение вопроса» через органы военного управления или медицинские комиссии.

Какие льготы предоставляет срочная служба

Воинская служба является конституционным долгом гражданина. При этом срочная служба даёт ряд социальных гарантий.

Военнослужащим предоставляются образовательные льготы, возможность получения гранта на обучение в вузе без сдачи ЕНТ, приоритетное право на место в студенческом общежитии. Кроме того, действует механизм кредитных каникул на период службы и в течение двух месяцев после увольнения.

На сегодняшний день сертификаты на бесплатное обучение в вузах страны получили более 9 тысяч казахстанцев, прошедших срочную службу.

Порядок призыва

Призыв граждан осуществляется в соответствии с указами Президента Республики Казахстан и действующим законодательством.

Мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение, подлежат призыву два раза в год — с марта по июнь и с сентября по декабрь.

В Министерстве обороны подчёркивают: реализовывать свои права необходимо исключительно законными способами.

