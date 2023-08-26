Минобороны объявило о призыве военнообязанных в Казахстане

Фото взято с сайта gov.kz
Минобороны объявило о призыве военнообязанных на сборы в Казахстане.
Они пройдут в войсковой части 22326 Гвардейского гарнизона. В них примут участие 1 500 человек, в том числе 189 офицеров, 275 сержантов и 1 036 солдат. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны РК.
Мероприятия организованы в соответствии с пунктом 65 Правил организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу, утвержденных постановлением Правительства РК от 15.05.2012 года.
Во исполнение этого документа Департамент организационно-мобилизационной работы Министерства обороны подготовил приказ руководителя оборонного ведомства от 28 марта текущего года «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2023 году».
Основная цель воинских сборов с военнообязанными – обучение и совершенствование практических навыков, поддержание требуемого уровня военной подготовки и готовности военнообязанных к боевому применению.
Согласно плану военнообязанные будут призваны на сборы департаментами по делам обороны г. Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.