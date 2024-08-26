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Минобороны предупредило казахстанцев о введении ограничений в нескольких регионах

Фотография для новости Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничений в нескольких регионах

Фото взято с сайта kazpravda.kz

В рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил РК в период со 2 по 13 сентября 2024 года на базе учебного полигона «Матыбулак» Жамбылской области планируется проведение оперативно-тактического командно-штабного учения «Айбалта-2024».

Мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, областей Абай и Жетысу. В целях отработки учебно-боевых задач с 26 августа подразделения совершат марш комбинированным способом: железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации.

«В указанный период в отдельных районах страны возможно введение ограничительных мер. В этой связи просим граждан отнестись с пониманием и доверять только официальным источникам информации», — говорится в информации.

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