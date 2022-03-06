Минобороны РК вносит изменения в закон о резервистах

Министерство обороны РК разработало проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам введения службы в резерве», сообщает ведомство.

Цель законопроекта – регламентация гарантированного доукомплектования Вооружённых сил военно-обученными резервистами как в период мобилизации, так и чрезвычайного положения природного или техногенного характера.

Отмечается, что принятие проекта Закона позволит повысить гарантированное обеспечение воинских частей людскими ресурсами, создать боеготовые резервные силы.