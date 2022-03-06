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Минобороны РК вносит изменения в закон о резервистах

inbusiness.kz

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Принятие проекта закона позволит повысить гарантированное обеспечение воинских частей людскими ресурсами, создать боеготовые резервные силы.

Министерство обороны РК разработало проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам введения службы в резерве», сообщает ведомство.

Цель законопроекта – регламентация гарантированного доукомплектования Вооружённых сил военно-обученными резервистами как в период мобилизации, так и чрезвычайного положения природного или техногенного характера.

Отмечается, что принятие проекта Закона позволит повысить гарантированное обеспечение воинских частей людскими ресурсами, создать боеготовые резервные силы.

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