Минобороны РК вносит изменения в закон о резервистах

inbusiness.kz
Принятие проекта закона позволит повысить гарантированное обеспечение воинских частей людскими ресурсами, создать боеготовые резервные силы.
Министерство обороны РК разработало проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам введения службы в резерве», сообщает ведомство.
Цель законопроекта – регламентация гарантированного доукомплектования Вооружённых сил военно-обученными резервистами как в период мобилизации, так и чрезвычайного положения природного или техногенного характера.
Отмечается, что принятие проекта Закона позволит повысить гарантированное обеспечение воинских частей людскими ресурсами, создать боеготовые резервные силы.
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