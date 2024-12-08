Минобороны Казахстана 8 декабря заявило, что ситуация в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах (СООННР), где проходят службу казахстанские миротворцы, напряженная, но оценивается как стабильная, сообщает Zakon.kz.

«Личный состав миссии выполняет функции согласно мандату. Уполномоченные лица Сил ООН по наблюдению за разъединением поддерживают постоянный контакт с представителями как сирийской, так и израильской сторон. Принимаются необходимые меры в целях обеспечения безопасности миротворцев», – говорится в заявлении.

Отмечается, что ведомство следит за развитием обстановки и поддерживает постоянную связь с казахстанскими военнослужащими, находящимися на Голанских высотах. В случае возникновения необходимости эвакуация миссии будет рассматриваться руководством ООН по предложению командования миссии.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.