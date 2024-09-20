Минобороны сделало заявление о передвижении военнослужащих ОДКБ в РК

С 26 сентября по 7 октября 2024 года на базе учебного полигона «Берег» в Алматинской области планируется проведение командно-штабного учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

В целях отработки учебно-боевых задач к месту проведения учения с 18 сентября комбинированным способом начнут прибывать воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

По территории Алматинской и Жетысуской областей передвижение военнослужащих будет осуществляться железнодорожным и автомобильным транспортом.

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