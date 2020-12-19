Минобразования РК рассказал, как будут создавать детские секции и кружки

Министр образования и науки Казахстана рассказал о том, как планируется открыть необходимое количество в стране детских кружков, передает Today.kz. По словам Асхата Аймагамбетова подготовлена законодательная база, которая будет стимулировать строительство учреждений дополнительного образования, таких как дворцы школьников, художественные и музыкальные школы, станции юных техников.

«Хочу сообщить отличную новость – в скором времени госзаказ на дополнительное образование будет размещаться и в частных организациях. Такая норма содержится в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в ЗРК «Об образовании», который уже прошел два чтения в Мажилисе Парламента», – написал на своей странице в Facebook глава Минобразования.

По его словам, к строительству учреждений дополнительного образования, государство намерено прилечь частных инвесторов – сотрудничество планируется в формате ГЧП (государственно-частного партнерства). По аналогичному принципу в стране создаются детские сады.

«Успешность такого подхода можно увидеть на примере развития частных детских садов. Нам удалось за очень короткий срок без больших капитальных вложений со стороны государства решить острую проблему нехватки мест в детских учреждениях. То есть предприниматели за свой счет строят и оборудуют здания и помещения под дошкольные учреждения, а государство платит за каждого ребенка через размещение госзаказа, экономя деньги на строительстве детских садов. В результате за счет инвестиций частных партнеров за последние 10 лет количество детских садов увеличилось в 10 раз», – пояснил Аймагамбетов.

Обновленное законодательство коснется и педагогов, которые работают с детьми в секциях и кружках.

«В Законе «О статусе педагога» мы учли и работников допобразования, их зарплаты также увеличены и будут расти ежегодно, существенно увеличены доплаты за категорию. Осуществляется обновление содержания программ. Поэтому с уверенностью могу сказать, что начинается новый этап развития допобразования», – заключил министр.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.