Минпросвещения Казахстана выступило с важным заявлением

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Министерство просвещения Казахстана сегодня, 24 января 2024 года, сделало важное заявление по поводу награждения педагогов и работников сферы образования, сообщает Zakon.kz.
Видеообращение к педагогам и работникам сферы образования Минпросвещения опубликовало в своем Telegram-канале.
Цель обращения – недопущение фактов введения в заблуждение по награждению педагогов.
«Поощрение ведомственными наградами Министерства просвещения РК осуществляется согласно постановлению правительства от 15 декабря 2011 года №1539 «О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру правительства Республики Казахстан», приказу министра образования и науки от 8 августа 2013 года №324 «Об утверждении отраслевой системы поощрения Министерства образования и науки Республики Казахстан», – напомнили в пресс-службе Минпросвещения РК.
По данным ведомства, в систему поощрений педагогов и работников сферы образования входят:
- «Оқу-ағарту министрінің Алғысы»;
- «Оқу-ағарту министрінің Құрмет грамотасы»;
- Почетный диплом «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқу iсiнiң үздiгi»;
- Почетный диплом «Орта білім беру iсiнiң үздiгi»;
- Почетный диплом «Қосымша білім берудің үздігі»;
- Почетный диплом «Техникалық және кәсiптiк білім беру iсiнiң үздiгi»;
- Почетный диплом «Оқу-ағарту министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері»;
- Нагрудный знак «Ы. Алтынсарин»;
- Нагрудный знак «Білім беру ісінің құрметті қызметкері»;
- Медаль «Мейірім – әлемге махаббатпен»;
- Медаль «Еңбек ардагері».
«Представление на поощрение ведомственными наградами вносится комиссией по внесению материалов на награждение поощрениями за вклад в развитие дошкольного, среднего, технического и профессионального, дополнительного образования, действующей при региональных управлениях образования», — сообщила пресс-служба Минпросвещения РК.
Документы кандидатов на поощрение рассматриваются согласно показателям работы, в соответствии с приложением 6 Отраслевой системы поощрений: опыт работы, квалификация, достижения педагога и его учеников.
«Награждение осуществляется на основании подсчета баллов. По результатам рассмотрения материалов комиссия министерства принимает решение открытым голосованием. Каждое поощрение имеет идентификационный номер, скрепляется печатью и подписью министра просвещения РК. Таким образом, иные виды поощрений не относятся к ведомственным наградам Министерства просвещения РК», отметила пресс-служба Минпросвещения РК.
Представления о поощрении рассматриваются по случаю празднования:
- национального праздника День Республики,
- профессионального праздника День учителя,
- международного праздника Международный день защиты детей,
- праздничной даты День знаний,
- юбилейных дат и за иные заслуги в сфере образования.
«В связи с участившимися фактами разнообразных неофициальных наград и званий убедительно просим быть бдительнее. Вся информация о государственных наградах размещена на сайте Министерства просвещения РК», – добавили в пресс-службе Минпросвещения РК.
23 января 2024 года стало известно, что Министерство просвещения РК разработало отраслевую систему поощрения сотрудников.