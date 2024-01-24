USD 446.03
EUR 485.55
RUB 5.07
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Минпросвещения Казахстана выступило с важным заявлением

Минпросвещения Казахстана выступило с важным заявлением

Фотография для новости Минпросвещения Казахстана выступило с важным заявлением

pixabay.com

Министерство просвещения Казахстана сегодня, 24 января 2024 года, сделало важное заявление по поводу награждения педагогов и работников сферы образования, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение к педагогам и работникам сферы образования Минпросвещения опубликовало в своем Telegram-канале.

Цель обращения – недопущение фактов введения в заблуждение по награждению педагогов.

«Поощрение ведомственными наградами Министерства просвещения РК осуществляется согласно постановлению правительства от 15 декабря 2011 года №1539 «О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру правительства Республики Казахстан», приказу министра образования и науки от 8 августа 2013 года №324 «Об утверждении отраслевой системы поощрения Министерства образования и науки Республики Казахстан», – напомнили в пресс-службе Минпросвещения РК.

По данным ведомства, в систему поощрений педагогов и работников сферы образования входят:

  • «Оқу-ағарту министрінің Алғысы»;
  • «Оқу-ағарту министрінің Құрмет грамотасы»;
  • Почетный диплом «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқу iсiнiң үздiгi»;
  • Почетный диплом «Орта білім беру iсiнiң үздiгi»;
  • Почетный диплом «Қосымша білім берудің үздігі»;
  • Почетный диплом «Техникалық және кәсiптiк білім беру iсiнiң үздiгi»;
  • Почетный диплом «Оқу-ағарту министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері»;
  • Нагрудный знак «Ы. Алтынсарин»;
  • Нагрудный знак «Білім беру ісінің құрметті қызметкері»;
  • Медаль «Мейірім – әлемге махаббатпен»;
  • Медаль «Еңбек ардагері».

«Представление на поощрение ведомственными наградами вносится комиссией по внесению материалов на награждение поощрениями за вклад в развитие дошкольного, среднего, технического и профессионального, дополнительного образования, действующей при региональных управлениях образования», — сообщила пресс-служба Минпросвещения РК.

Документы кандидатов на поощрение рассматриваются согласно показателям работы, в соответствии с приложением 6 Отраслевой системы поощрений: опыт работы, квалификация, достижения педагога и его учеников.

«Награждение осуществляется на основании подсчета баллов. По результатам рассмотрения материалов комиссия министерства принимает решение открытым голосованием. Каждое поощрение имеет идентификационный номер, скрепляется печатью и подписью министра просвещения РК. Таким образом, иные виды поощрений не относятся к ведомственным наградам Министерства просвещения РК», отметила пресс-служба Минпросвещения РК.

Представления о поощрении рассматриваются по случаю празднования:

  • национального праздника День Республики,
  • профессионального праздника День учителя,
  • международного праздника Международный день защиты детей,
  • праздничной даты День знаний,
  • юбилейных дат и за иные заслуги в сфере образования.

«В связи с участившимися фактами разнообразных неофициальных наград и званий убедительно просим быть бдительнее. Вся информация о государственных наградах размещена на сайте Министерства просвещения РК», – добавили в пресс-службе Минпросвещения РК.

23 января 2024 года стало известно, что Министерство просвещения РК разработало отраслевую систему поощрения сотрудников.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Лишать свободы будут за вейпы в Казахстане
Следующая новость

Снизить розничный налог просят предприниматели Костанайской области