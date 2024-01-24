Минпросвещения Казахстана выступило с важным заявлением

Министерство просвещения Казахстана сегодня, 24 января 2024 года, сделало важное заявление по поводу награждения педагогов и работников сферы образования, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение к педагогам и работникам сферы образования Минпросвещения опубликовало в своем Telegram-канале.

Цель обращения – недопущение фактов введения в заблуждение по награждению педагогов.

«Поощрение ведомственными наградами Министерства просвещения РК осуществляется согласно постановлению правительства от 15 декабря 2011 года №1539 «О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру правительства Республики Казахстан», приказу министра образования и науки от 8 августа 2013 года №324 «Об утверждении отраслевой системы поощрения Министерства образования и науки Республики Казахстан», – напомнили в пресс-службе Минпросвещения РК.

По данным ведомства, в систему поощрений педагогов и работников сферы образования входят:

«Оқу-ағарту министрінің Алғысы»;

«Оқу-ағарту министрінің Құрмет грамотасы»;

Почетный диплом «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқу iсiнiң үздiгi»;

Почетный диплом «Орта білім беру iсiнiң үздiгi»;

Почетный диплом «Қосымша білім берудің үздігі»;

Почетный диплом «Техникалық және кәсiптiк білім беру iсiнiң үздiгi»;

Почетный диплом «Оқу-ағарту министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері»;

Нагрудный знак «Ы. Алтынсарин»;

Нагрудный знак «Білім беру ісінің құрметті қызметкері»;

Медаль «Мейірім – әлемге махаббатпен»;

Медаль «Еңбек ардагері».

«Представление на поощрение ведомственными наградами вносится комиссией по внесению материалов на награждение поощрениями за вклад в развитие дошкольного, среднего, технического и профессионального, дополнительного образования, действующей при региональных управлениях образования», — сообщила пресс-служба Минпросвещения РК.

Документы кандидатов на поощрение рассматриваются согласно показателям работы, в соответствии с приложением 6 Отраслевой системы поощрений: опыт работы, квалификация, достижения педагога и его учеников.

«Награждение осуществляется на основании подсчета баллов. По результатам рассмотрения материалов комиссия министерства принимает решение открытым голосованием. Каждое поощрение имеет идентификационный номер, скрепляется печатью и подписью министра просвещения РК. Таким образом, иные виды поощрений не относятся к ведомственным наградам Министерства просвещения РК», отметила пресс-служба Минпросвещения РК.

Представления о поощрении рассматриваются по случаю празднования:

национального праздника День Республики,

профессионального праздника День учителя,

международного праздника Международный день защиты детей,

праздничной даты День знаний,

юбилейных дат и за иные заслуги в сфере образования.

«В связи с участившимися фактами разнообразных неофициальных наград и званий убедительно просим быть бдительнее. Вся информация о государственных наградах размещена на сайте Министерства просвещения РК», – добавили в пресс-службе Минпросвещения РК.

23 января 2024 года стало известно, что Министерство просвещения РК разработало отраслевую систему поощрения сотрудников.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.