Министерство просвещения Казахстана призвало школьников и родителей соблюдать осторожность в высказываниях на тему безопасности. В ведомстве отмечают участившиеся случаи, когда дети «ради шутки» сообщают о якобы готовящихся террористических актах.
По разъяснениям министерства, распространение заведомо ложной информации о теракте — правонарушение, за которое предусмотрена ответственность. В зависимости от обстоятельств это может повлечь штраф, исправительные работы или более серьёзные меры. Даже если несовершеннолетний не достиг возраста, с которого наступает юридическая ответственность, последствия могут быть возложены на родителей.
В Минпросвещения подчеркнули, что безопасность — не повод для шуток, а тема, требующая осознанности и уважения к окружающим: слова, сказанные «ради смеха», отвлекают экстренные службы, сеют панику и подрывают доверие к системе оповещения.
Ведомство рекомендует родителям и педагогам:
- объяснять детям риски и последствия «шуток» на тему угроз безопасности;
- напоминать об ответственности за ложные сообщения;
- при возникновении сомнений обращаться к школьным психологам и в администрацию учебных заведений.
Министерство просит граждан руководствоваться только официальной информацией и незамедлительно сообщать о подозрительных ситуациях по установленным каналам.
