Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова обратилась к родителям из-за новой опасной тенденции — подростки всё чаще вдыхают закись азота («весёлый газ») и жидкости для очистки карбюраторов («карбик»), сообщает NUR.KZ.

По словам Оспановой, эти вещества используются ради кратковременного опьянения, но наносят серьёзный, иногда необратимый вред организму подростка. Эксперты предупреждают: вдыхание «весёлого газа» может привести к кислородному голоданию, потере сознания, судорогам, поражению дыхательной и нервной систем; даже разовый эпизод способен вызвать отравление и сформировать зависимость.

Оспанова подчеркнула, что причиной такого поведения нередко становится желание самоутвердиться и «вписаться» в компанию, поэтому взрослым важно быть особенно внимательными к изменениям в поведении детей.

На что обратить внимание

Тревожные признаки, о которых сообщила глава Комитета:

резкие перепады настроения, заторможенность;

химический запах на одежде;

баллончики и флаконы среди личных вещей;

покраснение кожи вокруг рта.

Как действовать родителям

Министерство рекомендует говорить с детьми открыто и предметно, объясняя реальные последствия для здоровья, а при первых признаках — обращаться к школьным педагогам, психологам и в центры психологической помощи. В экстренных ситуациях доступна линия доверия 111.

«Подросткам нужна не критика, а внимание и помощь. Их необходимо вовремя охватить особым педагогическим вниманием и не оставлять один на один с давлением среды», — отметила Насымжан Оспанова.

Автор @Самат Каримов

