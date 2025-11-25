Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова обратилась к родителям из-за новой опасной тенденции — подростки всё чаще вдыхают закись азота («весёлый газ») и жидкости для очистки карбюраторов («карбик»), сообщает NUR.KZ.
По словам Оспановой, эти вещества используются ради кратковременного опьянения, но наносят серьёзный, иногда необратимый вред организму подростка. Эксперты предупреждают: вдыхание «весёлого газа» может привести к кислородному голоданию, потере сознания, судорогам, поражению дыхательной и нервной систем; даже разовый эпизод способен вызвать отравление и сформировать зависимость.
Оспанова подчеркнула, что причиной такого поведения нередко становится желание самоутвердиться и «вписаться» в компанию, поэтому взрослым важно быть особенно внимательными к изменениям в поведении детей.
На что обратить внимание
Тревожные признаки, о которых сообщила глава Комитета:
- резкие перепады настроения, заторможенность;
- химический запах на одежде;
- баллончики и флаконы среди личных вещей;
- покраснение кожи вокруг рта.
Как действовать родителям
Министерство рекомендует говорить с детьми открыто и предметно, объясняя реальные последствия для здоровья, а при первых признаках — обращаться к школьным педагогам, психологам и в центры психологической помощи. В экстренных ситуациях доступна линия доверия 111.
«Подросткам нужна не критика, а внимание и помощь. Их необходимо вовремя охватить особым педагогическим вниманием и не оставлять один на один с давлением среды», — отметила Насымжан Оспанова.
Автор @Самат Каримов
