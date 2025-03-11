Приближается завершение третьей четверти. Весенние каникулы в казахстанских школах продлятся 11 календарных дней — с 21 марта 2025 года по 31 марта 2025 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК

Для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период весенних каникул разработан план мероприятий в рамках программы «Біртұтас тәрбие», а также гайдбук для 1-4, 5-9 и 10-11 классов. В нем каждый день отдыха связан с декадой Наурызнама и посвящён важным аспектам общества: семейным ценностям, культуре, национальным традициям, благотворительности, спорту и другим. Планируется проведение в школах ряда образовательных, спортивных, культурных и творческих мероприятий:

• театральные фестивали, постановки и фильмы;

• мастер-классы;

• уроки безопасности;

• познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;

• спортивные игры;

• благотворительные акции и другие.

Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, мерам безопасности на улице, пожарной безопасности дома и кибербезопасности.

Отметим, данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.

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