Минпросвещения установило требования к школьным поварам

Министр просвещения приказом от 19 февраля 2024 года внес изменения в Правила организации питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правила организации питания обучающихся в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях технического и профессионального, послесреднего образования и Типовой конкурсной документации по выбору поставщика услуги или товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования добавлено, что в заявке о необходимости приобретения услуги по организации питания нужно изложить следующие критерии работы:

Наличие повара, имеющего среднее специальное образование (при получении документа об образовании до 27 июля 2007 года) или техническое и профессиональное, высшее образование с присуждением квалификации повара (в области общественного питания) (до 1300 обучающихся в организации образования не более 6 баллов – от 1301 и более обучающихся в организации образования – не более 10 баллов).

При этом устанавливаются следующие баллы:

среднее специальное образование (при получении документа об образовании до 27 июля 2007 года) или техническое и профессиональное образование разряд 3 – 1 балл;

среднее специальное образование (при получении документа об образовании до 27 июля 2007 года) или техническое и профессиональное образование разряд 4 – 2 балла;

среднее специальное образование (при получении документа об образовании до 27 июля 2007 года) или техническое и профессиональное образование разряд 5 и более или высшее образование — 3 балла.

При этом исключена графа, предусматривающая стаж повара не менее 1 года (1 балл).

Приказ вводится в действие с 4 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будут формировать перечень частных школ, участвующих в нацпроекте «Комфортная школа».

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